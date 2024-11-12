Hair-стилісти під час Тижнів моди звертають увагу на волосся, оскільки дизайнери презентують не лише вбрання, але й виводять моделей на подіум в красивих зачісках й диктують тренди макіяжу, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.

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В образі зачіска відіграє не менш важливу роль, тому навіть банальний образ здатен вмить заграти новими фарбами. Навіть проста та нескладна у виконанні зачіска освіжить й довершить аутфіт.

Стилістка Анастасія Тимощук розповіла про 5 красивих зачісок, які можна легко відтворити восени.

Текстуровані локони

Ця зачіска найчастіше зустрічається на головних світових подіумах та червоних доріжках. Її плюс в тому, що вона легка й невимушена й не втрачає популярності впродовж багатьох років. Щоб досягнути ефекту структурованих локонів – скористайтеся плойкою для волосся. Довго накручувати волосся не треба, достатньо буде ефекту хвилястих локонів.

Стильні зачіски на осінь 2024
Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Ретрозачіска

Багато стилістів створили для моделей зачіски в ретростилі для Тижня моди на осінь-зиму 2024/25. Красиво виглядає гладкий локон зі скульптурним чубчиком, закрученим спереду на бік. Таку зачіску можна відтворити на собі, втім підходить вона для вечірніх виходів.

Стильні зачіски на осінь 2024
Ефектні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Укладка з ефектом мокрого волосся

Модниці люблять цього року на собі зачіски з мокрим ефектом. Дівчатам з коротким волоссям варто обирати згладжені укладки, а власницям довгого волосся більше робити акцент на вологу текстуру, яка надасть блиску.

Стильні зачіски на осінь 2024
Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Укладка з проділом посередині

Для стильної зачіски достатньо буде вимити волосся й зачесати його в елегантну симетрію з прямим проділом. Така зачіска підійде для будь-якої довжини волосся. Вона чудово акцентує на природності й простоті.

Стильні зачіски на осінь 2024
Красиві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Гладкий пучок

Ця зачіска не втратить популярності ніколи. Вона чудово відкриває обличчя й дозволяє акцентувати на одязі та аксесуарах. Гладкий пучок підходить для щоденного використання та для особливих подій.

Стильні зачіски на осінь 2024
Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Всі ці зачіски не потребують спеціальних навичок та зусиль. Вони є простими у виконанні й не складуть жодних зусиль в тому, щоб їх повторити.