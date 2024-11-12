Hair-стилісти під час Тижнів моди звертають увагу на волосся, оскільки дизайнери презентують не лише вбрання, але й виводять моделей на подіум в красивих зачісках й диктують тренди макіяжу, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.

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В образі зачіска відіграє не менш важливу роль, тому навіть банальний образ здатен вмить заграти новими фарбами. Навіть проста та нескладна у виконанні зачіска освіжить й довершить аутфіт.

Стилістка Анастасія Тимощук розповіла про 5 красивих зачісок, які можна легко відтворити восени.

Текстуровані локони

Ця зачіска найчастіше зустрічається на головних світових подіумах та червоних доріжках. Її плюс в тому, що вона легка й невимушена й не втрачає популярності впродовж багатьох років. Щоб досягнути ефекту структурованих локонів – скористайтеся плойкою для волосся. Довго накручувати волосся не треба, достатньо буде ефекту хвилястих локонів.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Ретрозачіска

Багато стилістів створили для моделей зачіски в ретростилі для Тижня моди на осінь-зиму 2024/25. Красиво виглядає гладкий локон зі скульптурним чубчиком, закрученим спереду на бік. Таку зачіску можна відтворити на собі, втім підходить вона для вечірніх виходів.



Ефектні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Укладка з ефектом мокрого волосся

Модниці люблять цього року на собі зачіски з мокрим ефектом. Дівчатам з коротким волоссям варто обирати згладжені укладки, а власницям довгого волосся більше робити акцент на вологу текстуру, яка надасть блиску.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Укладка з проділом посередині

Для стильної зачіски достатньо буде вимити волосся й зачесати його в елегантну симетрію з прямим проділом. Така зачіска підійде для будь-якої довжини волосся. Вона чудово акцентує на природності й простоті.



Красиві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Гладкий пучок

Ця зачіска не втратить популярності ніколи. Вона чудово відкриває обличчя й дозволяє акцентувати на одязі та аксесуарах. Гладкий пучок підходить для щоденного використання та для особливих подій.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Всі ці зачіски не потребують спеціальних навичок та зусиль. Вони є простими у виконанні й не складуть жодних зусиль в тому, щоб їх повторити.