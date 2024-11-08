Наприкінці 2024 року та на початку 2025 в моду увійдуть текстурні стрижки з переходами довжини й сучасні переосмислення зачісок минулих десятиліть, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Щоб зрозуміти, що саме найбільше личитиме вашому обличчю, зберігайте референси для візиту до майстра.

Boho bangs

Ця стрижка має невимушений й трендовий вигляд. У моді буде чубчик з м’якими лініями, об’ємом та рваними кінчиками, який обрамляє обличчя, притягує до нього увагу й робить зачіску текстурною. Щоб віднайти більше світлин з цією стрижкою, шукайте їх за запитом boho bangs у TikTok та на Pinterest й надихайтеся зачіскою акторки Дейзі Едгар-Джонс, яка завірусилася в соцмережах.

Bell-bottom bob

Новою трендовою стрижкою буде боб-дзвіночок, який розходиться донизу, наче джинси кльош. Щоб досягнути такого ефекту, стрижка має бути короткою з мінімальною кількістю шарів, а зріз може бути рваним чи рівним. Заокругленості внизу можна зробити під час сушіння на браш круглою щіткою, щоб створити об’єм й додати вигин.

Зачіска має чудовий вигляд, коли гладенько зачесана чи коли укладка недбала й повітряна.

Soft shag

А от ця хайпова зачіска – чудовий варіант для тих, кому стрижка wolf cut виглядає занадто акцентною. Стрижка має супертрендовий вигляд й чудово пасує дівчатам, які мають кучеряве чи пряме волосся. Вона додає візуальну густоту й освіжає будь-який look.

BIXIE

Стрижка біксі ніколи не виходить з трендів. Вона підходить для тих, хто хоче зробити волосся більш текстурним та поекспериментувати з об’ємом.

Long layered

Ця зачіска має вайб 90-х років, тому пасуватиме всім тим, хто захоче приміряти на собі каскад Дженніфер Еністон. М’які струмливі пасма увиразнюють обличчя. Стилісти кажуть, що ця стрижка – безпрограшний варіант для довгого волосся.