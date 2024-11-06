Перукарка та стилістка Лаура Полко розповіла, що в тренді восени довге волосся шарами, довгі пасма в дусі 90-х та довжина стрижки боб до підборіддя, передає 24 Канал з посиланням на Bustle.

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Стрижка боб завжди буде моді та ніколи не перестане бути актуальною, втім варто звернути увагу на кілька цікавих стрижок, які будуть в моді до кінця року.

Зачіска з чубчиком-шторкою

Така стрижка виглядає доволі красиво та не вийде з моди найближчим часом. Чубчик чудово обрамляє обличчя та навіть надає сексуального вигляду. Пасує така зачіска майже всім.



Красиві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Прямий боб

Ця стрижка ідеально підходить багатьом типам обличчя. Довжина до підборіддя чудово освіжає й чудово виглядає. Короткий боб до підборіддя – це позачасовий вибір, тому можете сміливо робити ставку саме на цю зачіску.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Ретро-стрижка

Стрижка у стилі 70-х повернулась в моду, тому радимо чубчик-шторку поєднати з об’ємною зачіскою з великою кількістю шарів. Такий варіант стрижки пасуватиме багатьом жінкам різного віку.



Красиві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Лоб – довгий боб

Якщо ж хочете зберегти довжину волосся, тоді варто скористатися стрижкою довгий боб. Hair-стилісти кажуть, що якщо погратися із довжиною волосся навколо обличчя, то можна чудово змінити образ.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest