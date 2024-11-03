Ці укладки досить прості, тому заберуть мінімум часу на створення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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У холодну пору дуже важливо утеплятися й не нехтувати носінням шапки чи шарфика. У цей час варто зосереджувати свою увагу на здоров’ї, тому без головного убору не обійтися. Існує кілька зачісок, які створені для того, щоб носити їх під шапкою.

Низький пучок

Ця зачіска є базовою, тож виглядає елегантно й функціонально. Пучок ідеально поєднується з будь-якими образами – від кежуальних до спортивних чи навіть романтичних.



Прості зачіски, які можна носити під шапкою / Фото Pinterest

Низький хвіст

Не потрібно багато зусиль для того, щоб зробити елегантний та красивий низький хвіст, який буде доречним під розкішну блузу, елегантну сорочку чи базовий світшот. Плюс цієї зачіски в тому, що вона не розтріпається під шапкою.



Стильні зачіски, які можна носити під шапкою / Фото Pinterest

Коса

Варіацій зачісок із плетінням є чимало, тому можете обирати строгі коси чи розслаблені, зі звичайною гумкою або бантом. Коса чудово підходить для холодної погоди, оскільки збереже зачіску, а після того, як ви її розплетете – отримаєте хвилясте укладання.



Красиві зачіски, які можна носити під шапкою / Фото Pinterest