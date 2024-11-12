Hair-стилисты во время Недель моды обращают внимание на волосы, поскольку дизайнеры представляют не только наряды, но и выводят моделей на подиум в красивых прическах и диктуют тренды макияжа, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar.

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В образе прическа играет не менее важную роль, поэтому даже банальный образ способен моментально заиграть новыми красками. Даже простая и несложная в исполнении прическа освежит и завершит аутфит.

Стилист Анастасия Тимощук рассказала о 5 красивых причесок, которые можно легко воспроизвести осенью.

Текстурированные локоны

Эта прическа чаще всего встречается на главных мировых подиумах и красных дорожках. Ее плюс в том, что она легкая и непринужденная и не теряет популярности на протяжении многих лет. Чтобы достичь эффекта структурированных локонов – воспользуйтесь плойкой для волос. Долго накручивать волосы не надо, достаточно будет эффекта волнистых локонов.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Ретроприческа

Многие стилисты создали для моделей прически в ретростиле для Недели моды на осень-зиму 2024/25. Красиво выглядит гладкий локон со скульптурной челкой, закрученной спереди на бок. Такую прическу можно воспроизвести на себе, впрочем подходит она для вечерних выходов.



Эффектные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Укладка с эффектом мокрых волос

Модницы любят в этом году на себе прически с мокрым эффектом. Девушкам с короткими волосами стоит выбирать сглаженные укладки, а обладательницам длинных волос больше делать акцент на влажную текстуру, которая придаст блеска.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Укладка с пробором посередине

Для стильной прически достаточно будет вымыть волосы и зачесать их в элегантную симметрию с прямым пробором. Такая прическа подойдет для любой длины волос. Она прекрасно акцентирует на естественности и простоте.



Красивые прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Гладкий пучок

Эта прическа не потеряет популярности никогда. Она прекрасно открывает лицо и позволяет акцентировать на одежде и аксессуарах. Гладкий пучок подходит для ежедневного использования и для особых событий.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Все эти прически не требуют специальных навыков и усилий. Они являются простыми в исполнении и не составят никаких усилий в том, чтобы их повторить.