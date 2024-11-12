Hair-стилисты во время Недель моды обращают внимание на волосы, поскольку дизайнеры представляют не только наряды, но и выводят моделей на подиум в красивых прическах и диктуют тренды макияжа, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar.

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В образе прическа играет не менее важную роль, поэтому даже банальный образ способен моментально заиграть новыми красками. Даже простая и несложная в исполнении прическа освежит и завершит аутфит.

Стилист Анастасия Тимощук рассказала о 5 красивых причесок, которые можно легко воспроизвести осенью.

Текстурированные локоны

Эта прическа чаще всего встречается на главных мировых подиумах и красных дорожках. Ее плюс в том, что она легкая и непринужденная и не теряет популярности на протяжении многих лет. Чтобы достичь эффекта структурированных локонов – воспользуйтесь плойкой для волос. Долго накручивать волосы не надо, достаточно будет эффекта волнистых локонов.

Стильные прически на осень 2024
Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Ретроприческа

Многие стилисты создали для моделей прически в ретростиле для Недели моды на осень-зиму 2024/25. Красиво выглядит гладкий локон со скульптурной челкой, закрученной спереди на бок. Такую прическу можно воспроизвести на себе, впрочем подходит она для вечерних выходов.

Стильные прически на осень 2024
Эффектные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Укладка с эффектом мокрых волос

Модницы любят в этом году на себе прически с мокрым эффектом. Девушкам с короткими волосами стоит выбирать сглаженные укладки, а обладательницам длинных волос больше делать акцент на влажную текстуру, которая придаст блеска.

Стильные прически на осень 2024
Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Укладка с пробором посередине

Для стильной прически достаточно будет вымыть волосы и зачесать их в элегантную симметрию с прямым пробором. Такая прическа подойдет для любой длины волос. Она прекрасно акцентирует на естественности и простоте.

Стильные прически на осень 2024
Красивые прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Гладкий пучок

Эта прическа не потеряет популярности никогда. Она прекрасно открывает лицо и позволяет акцентировать на одежде и аксессуарах. Гладкий пучок подходит для ежедневного использования и для особых событий.

Стильные прически на осень 2024
Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Все эти прически не требуют специальных навыков и усилий. Они являются простыми в исполнении и не составят никаких усилий в том, чтобы их повторить.