Зірки мають власних стилістів, які підбирають для них трендовий відтінок фарбування, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Колористи селебретіз добре знаються на beauty-тенденціях, тож зберігайте для себе референси фарбувань, які можна зробити в новому сезоні.

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Бургунді

Цієї осені в моду увійшов відтінок бургунді, який вважається головним трендом 2024 року й впевнено перейде до 2025 року. Стилісти рекомендують звернути увагу на відтінок cherry cola, який поєднує в собі червоні та коричневі тони. Також можна поекспериментувати над яскравішим кольором, як в Дуа Ліпи.

Сяючий блонд

Каміла Кабельо носить блонд з легким переливом, який робить образ невимушеним з додаванням шовковистого блиску. Якщо правильно підібрати тон та рівень світлості волосся, то носити блонд зможуть брюнетки від природи.

Dark Chocolate

Неймовірно вишукано виглядає глибокий відтінок темного шоколаду, який носить Ана де Армас. Він м’якший, ніж чорний, але з нейтральним та універсальнішим підтоном, ніж каштановий. Цей колір є класичним, тому не складе труднощів у виборі.

Карамельний балаяж

Сіара носить балаяж в теплому карамельному відтінку, який чудово підкреслює основний колір волосся. Стилісти кажуть, що карамельний балаяж підходить для шатенок та брюнеток.

Коричневе омбре

Стилісти зазначають, що витончене омбре чудово виглядає на середній довжині волосся. Дейзі Едгар-Джонс носить цю стрижку з чубчиком, тож можете повторити цю ідею на собі.