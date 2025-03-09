Чтобы понять, почему волосы электризуются, нужно рассмотреть физические процессы, лежащие в основе этого явления, а также влияние окружающей среды и других факторов, пишет 24 Канал.

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Почему возникает электризация волос

Электризация волос может возникать по многим причинам. Основные из них:

Трение

При трении волос с другими материями, например, тканями или пластиковыми расческами, происходит перенос электронов. Одни материалы отдают электроны, а другие их принимают. В результате на одном объекте накапливается положительный заряд, а на другом – отрицательный.

Заряд может происходить при контакте с:

шапками;

подушками;

расчёсками;

тканями и так далее.



Как сделать волосы более гладкими / Фото Unsplash

Обратите внимание! Волосы "заряжаются" преимущественно при контакте с синтетическими тканями.

Сухость воздуха

В сухом воздухе концентрация водяных молекул уменьшается, соответственно, волосы становятся более склонными к электризации. Именно поэтому, такое явление возникает чаще летом чем осенью.

Использование агрессивных средств

Слишком агрессивные средства могут обезвоживать волосы. Соответственно, увеличивается их склонность к накоплению статического заряда.



Как сделать так, чтобы волосы не были электризованы / Фото Unsplash

Как уменьшить электризацию волос

Регулярное увлажнение

Маски для волос, кондиционеры или масла помогут удерживать влагу внутри волос, что делает их менее склонными к электризации.

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Использование антистатических средств

Существуют специальные спреи и сыворотки, которые обладают антистатическими свойствами. Они создают на поверхности волос тонкую пленку.



Почему волосы встают дыбом / Фото Unsplash

Избегайте синтетических материалов

Одежда и головные уборы из натуральных тканей (например, хлопок или шерсть) снижают вероятность электризации, поскольку они менее склонны к накоплению статического заряда по сравнению с синтетическими материалами, такими как полиэстер или нейлон.

Лайфхак! Ионизирующие фены помогают нейтрализовать положительный заряд на волосах, что уменьшает электризацию и делает волосы более гладкими и блестящими.