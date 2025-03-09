Щоб зрозуміти, чому волосся електризується, потрібно розглянути фізичні процеси, що лежать в основі цього явища, а також вплив навколишнього середовища та інших факторів, пише 24 Канал.

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Чому виникає електризація волосся

Електризація волосся може виникати з багатьох причин. Основні з них:

  • Тертя

При терті волосся з іншими матеріями, наприклад, тканинами або пластиковими гребінцями, відбувається перенесення електронів. Одні матеріали віддають електрони, а інші їх приймають. В результаті на одному об'єкті накопичується позитивний заряд, а на іншому – негативний.

Заряд може відбуватися при контакті з:

  • шапками;
  • подушками;
  • гребінцями;
  • тканинами і так далі.


Як зробити волосся гладшим / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Волосся "заряджається" переважно при контакті з синтетичними тканинами.

  • Сухість повітря

У сухому повітрі концентрація водяних молекул зменшується, відповідно, волосся стає більш схильним до електризації. Саме тому, таке явище виникає частіше влітку ніж восени.

  • Використання агресивних засобів

Занадто агресивні засоби можуть зневоднювати волосся. Відповідно, збільшується його схильність до накопичення статичного заряду.


Як зробити так, щоб волосся не було електризоване / Фото Unsplash

Як зменшити електризацію волосся

  • Регулярне зволоження

Маски для волосся, кондиціонери або олії допоможуть утримувати вологу всередині волосся, що робить його менш схильним до електризації.

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  • Використання антистатичних засобів

Існують спеціальні спреї і сироватки, які мають антистатичні властивості. Вони створюють на поверхні волосся тонку плівку.


Чому волосся встає дибки / Фото Unsplash

  • Уникайте синтетичних матеріалів

Одяг і головні убори з натуральних тканин (наприклад, бавовна або вовна) знижують ймовірність електризації, оскільки вони менш схильні до накопичення статичного заряду в порівнянні з синтетичними матеріалами, такими як поліестер чи нейлон.

Лайфхак! Іонізуючі фени допомагають нейтралізувати позитивний заряд на волоссі, що зменшує електризацію і робить волосся більш гладким і блискучим.