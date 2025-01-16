Саме маска вважається найефективнішим засобом для відновлення волосся, оскільки живить його та добре зволожує, пише 24 Канал з посиланням на Full Forse. Використання маски на постійній основі має безліч переваг. Засіб покращує структуру волосся, підвищує еластичність та запобігає ламкості.

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Основні переваги маски для волосся

Відновлення. Маска чудово відновлює пошкоджене волосся, яке піддавалося термічному чи хімічному впливу. Мається тут на увазі фарбування волосся чи часте використання фену або плойки. Завдяки масці структура волосся відновлюється й воно стає гладким та м’яким.

Зволоження. Маска має неймовірний вплив на стан сухого чи ламкого волосся, оскільки добре зволожує його. Якщо не використовувати маску, то волосся стане ламким, сухим та втратить блиск.

Живлення. Маска наповнює наше волосся вітамінами, амінокислотами та мінералами, які сприяють його зміцненню, росту та покращенню загального стану.

Захист. Цей засіб для волосся захищає волосся від ультрафіолетового випромінювання та усіляких забруднень.



Маски покращують стан волосся / Фото Pexels

Як часто можна використовувати маску для волосся

Для кожного типу волосся використання маски є різним. Це також залежить й від самого стану волосини.

Нормальне волосся. Щоб підтримувати здоровий вигляд волосся, достатньо використовувати маску всього лише 1 раз на тиждень.

Пошкоджене чи сухе волосся. Для зволоження й відновлення сухого чи пошкодженого волосся, маску варто застосовувати вже частіше – 2 або 3 рази на тиждень.

Жирне волосся. Такий тип волосся має надмірну маслянистість, тому маску потрібно використовувати лише раз на 2 тижні.

Як правильно користуватися маскою для волосся

Миття волосся. Спочатку волосся треба добре вимити шампунем. Таку дію слід повторити двічі. Перший раз миття шампунем видаляє бруд, жир та залишки стайлінгу, а друге нанесення шампуню вже відкриває кутикули волосся, щоб всі інгредієнти наступного засобу для волосся (маски) змогли легко проникнути всередину.

Нанесення маски. Маску потрібно нанести по всій довжині волосся, але уникати її біля коренів. Засобу має бути достатньо на кінчиках, оскільки саме вони потребують живлення та відновлення.

Час дії. Магазинні маски достатньо потримати на волоссі від 3 до 5 хвилин. Якщо ви користуєтеся професійними салонними масками, то засіб можна залишити на волоссі на 10 хвилин. Час нанесення пише на кожній баночці маски й зазначений в інструкції.

Змивання. Маску рекомендовано змивати теплою водою, а щоб волосся блистіло, то останнє ополіскування може бути прохолодною водою, щоб добре закрити кутикули волосся.