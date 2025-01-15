Перукарі добре знають, що правильно підібраний колір волосся здатен візуально омолодити й прибрати зайвий вік, пише 24 Канал з посиланням на Express. Старші жінки не завжди вдаються до фарбування в професійних салонах й малюють волосся вдома. Щоб правильно зафарбувати сивину, потрібно знати один секрет.

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Як ефективно помалювати сиве волосся

Щоб добре зафарбувати сивину, потрібно скористатися стійкою перманентною фарбою, яка перекриває повністю сивий пігмент на волоссі. Якщо ж обирати нестійку фарбу, то вона змиється вже за кілька тижнів. У такій фарбі відсутній аміак, тож вона затемнює відтінок, але не проникає глибоко у волосину. Аміачна фарба трохи руйнує натуральний пігмент волосся, але й зафарбовує сивину на відмінно.

Для тих жінок, які не хочуть повністю фарбувати волосся, а лише освіжити колір – радимо обирати мелірування. Профарбовування певних пасм волосся надає образу свіжого вигляду. Відтіняти його можна попелястим чи перловим тонером. Мелірування підходить для тих жінок, які не хочуть завжди повністю фарбувати повністю все волосся.



Поради для ефективного зафарбовування сивини / Фото Pexels

Мелірування має кілька корисних факторів. Воно не зачіпає повністю все коріння волосся, оскільки проводиться на окремих пасмах. Також підходить для жінок різного віку – для тих, які зіткнулися з першими проявами сивини чи вже для старших дам. А ще цей варіант фарбування є універсальним, оскільки може виконуватися на волоссі будь-якої довжини.

Фахівці все ж таки радять вдаватися до салонного фарбування, оскільки вдома не завжди виходить правильно перекрити сивину й можуть траплятися незафарбовані місця. Та якщо першочергово ціллю фарбування є лише сивина, тоді можна просто раз на місяць підфарбовувати вдома корені тією ж фарбою, яка вдало замаскує світле волосся.