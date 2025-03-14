Девушка раскрасила свое лицо цветами Skittles. Она выбирала цвет косметики наугад, вытаскивая драже из пачки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @alina.second.wind.

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Макияж с помощью Skittles

Сначала Алина выбрала цвет тонального – ей выпало драже голубого цвета. "Я становлюсь похожа на какого-то смурфика", – пошутила девушка.

На голубое лицо она нанесла зеленый консилер, коричневый скульптор и красные румяна. После этого девушка выбрала цвет бровей – ей выпал розовый.

Также Алина надела зеленые линзы, поскольку ей выпала такая конфета. Затем она выбрала 2 цвета теней – оба попались зеленые. Девушка не растерялась, поэтому взяла зеленые тени разных оттенков.

На финальных нотах ей сильно повезло – Skittles выбрали девушке розовые стрелки и красные губы.

Макияж с помощью Skittles: смотрите видео

Хотя это и не трендовый макияж 2025 года, он получился ярким и интересным. В комментариях заметили, что Алина стала похожа на планету Земля.



Результат макияжа / Скриншот с видео

Также одна из комментаторов написала, что творческий макияж Алины ей больше нравится, чем свой повседневный.