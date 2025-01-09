Мода на макияж ежегодно претерпевает изменения, однако не существенные, пишет 24 Канал. Но если вы постоянно делаете одинаковый макияж со стрелками или коричневой губной помадой и хотите как-то освежить образ, тогда стоит прибегнуть к нескольким интересным вариантам мейка, которые будут господствовать в 2025 году.
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Toasted teddy makeup
Это макияж в теплых коричневых оттенках, имитирующий загорелую кожу. Чаще всего для подобного эффекта используют румяна в кирпичных оттенках.
Модный макияж на 2025 год / Фото Pinterest
No mascara makeup
В 2024 году распространился тренд на вычеркивание туши из макияжа, поэтому похоже, что такой макияж продолжит оставаться актуальным. Чтобы воспроизвести макияж, надо только нанести на лицо тональную основу, а основной акцент сделать на румянах, или губах, при этом как будто забыв нанести на ресницы тушь.
Актуальный макияж на 2025 год / Фото Pinterest
Berry girl makeup
Чтобы добавить макияжу немного яркости, стоит использовать румяна и карандаш для губ в красно-пурпурных оттенках.
Стильный макияж на 2025 год / Фото Pinterest
Soft chromatic eyes
Для вечерних прогулок воспользуйтесь тенями с мягким и деликатным сиянием. В моде будут различные оттенки – от золотистого до розового.
Актуальный макияж на 2025 год / Фото Pinterest
Bambi eyes
Этот макияж довольно красивый, поскольку его фишка заключается в том, чтобы создать невинный кукольный взгляд. Используйте для такого макияжа тени в коричневых оттенках и тушь, что удлиняет ресницы.
Модный макияж на 2025 год / Фото Pinterest
Fake freckles
Если раньше некоторые девушки стеснялись веснушек и замаскировали их тональной основой, то теперь в моде рисовать веснушки на носу и щеках, создавая кокетливый макияж.
Актуальный макияж на 2025 год / Фото Pinterest