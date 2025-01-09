Мода на макіяж кожного року зазнає змін, проте не суттєвих, пише 24 Канал. Та якщо ви постійно робите однаковий макіяж зі стрілками чи коричневою губною помадою й хочете якось освіжити образ, тоді варто вдатися до кількох найцікавіших варіантів мейку, які будуть панувати у 2025 році.
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Toasted teddy makeup
Це макіяж у теплих коричневих відтінках, що імітує засмаглу шкіру. Найчастіше для подібного ефекту використовують рум'яна в цегляних відтінках.
Модний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest
No mascara makeup
У 2024 році поширився тренд на викреслювання туші з макіяжу, тож схоже, що такий макіяж продовжить залишатися актуальним. Щоб відтворити макіяж, треба лише нанести на обличчя тональну основу, а основний акцент зробити на рум’янах, чи губах, при цьому наче забувши нанести на вії туш.
Актуальний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest
Berry girl makeup
Щоб додати макіяжу трішки яскравості, варто використовувати рум’яна та олівець для губ в червоно-пурпурових відтінках.
Стильний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest
Soft chromatic eyes
Для вечірніх прогулянок скористайтеся тінями з м'яким і делікатним сяйвом. У моді будуть різні відтінки – від золотистого до рожевого.
Актуальний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest
Bambi eyes
Цей макіяж доволі красивий, оскільки його фішка полягає в тому, щоб створити невинний ляльковий погляд. Використовуйте для такого макіяжу тіні в коричневих відтінках й туш, що подовжує вії.
Модний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest
Fake freckles
Якщо раніше деякі дівчата соромилися ластовиння й замасковували його тональною основою, то тепер в моді малювати ластовиння на носі та щоках, створюючи кокетливий макіяж.
Актуальний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest