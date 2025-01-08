Если в новом сезоне ваша душа желает перемен, тогда не медлите и записывайтесь к мастеру на стрижку, пишет 24 Канал. Новый имидж точно подарит вам хорошее настроение и подчеркнет индивидуальность.

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Челка-шторка

Мода на челку не проходит, а только набирает обороты. Сочетается такая челка с любой длиной волос и подходит ко всем типам лица. Правильных пропорций челка придаст обладательницам высокого лба и широких скул, а удлиненные боковые пряди смогут мягко окутать лицо.

Боб

Эта стрижка остается любимой среди многих женщин мира. Прическа выглядит стильно, современно и добавляет образу определенной изысканности. Вариаций стрижки боб есть множество, впрочем советуем остановиться на классической стрижке, которая не будет терять своей популярности.

Бикси

Стрижка бикси – это микс двух причесок пикси и боба. Такая стрижка подойдет для тех, кто хочет носить короткие волосы, поэтому парикмахеры советуют бикси для женщин после 50 лет.

Каскад

Прическа подходит для любой структуры волос и формы лица. Стрижка делает густые волосы более послушными, структурированным, а тонкие – пышными и объемными.

Каре

Это одна из стрижек, которая не теряет популярности и всегда будет актуальной. Подходит такая прическа одинаково как молодым девушкам, так и женщинам после 40 лет.

Важно учитывать при изменении имиджа форму своего лица, поэтому относительно того, подойдет ли вам та, или иная стрижка – посоветуйтесь со специалистом, который подскажет, что лучше вам подойдет и только подчеркнет красивый вид.