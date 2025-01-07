Правильная современная стрижка способна не только подчеркнуть стиль, но и омолодить, пишет 24 Канал. Благодаря короткой прическе можно удачно сделать акцент на черты лица, не акцентируя на морщинах.

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Есть несколько топовых стрижек, которые идеально подходят для женщин этой возрастной категории. Они не только красивые, но и способны визуально отминусовать несколько лет.

Классический боб с удлиненными прядями

Этот вариант стрижки является популярным благодаря тому, что из года в год не теряет своей универсальности. Особенностью стрижки является ее четкая геометрия и плавный переход длины. Удлиненные пряди волос визуально вытянут овал, поэтому прекрасно подходят для круглого и грушевидного лица. Уход за такой стрижкой является максимально легким. Нужно лишь обновлять контуры прически раз в два месяца.

Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет
Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси

Для женщин в 50-летнем возрасте прекрасно подходит стрижка пикси. Она подходит к круглому и овальному лицу. Удлиненные пряди на макушке и короткие виски выгодно подчеркнут овал и существенно омолодят вид.

Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет
Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Градуированный боб

Такая стрижка подходит для женщин, которые хотят совместить базовую стрижку с современными тенденциями. Многослойность этой стрижки создает объем и динамику. Парикмахеры говорят, что прическа подходит для женщин с прямыми и волнистыми волосами. Она гармонично смотрится на круглом или квадратном лице. Легкий градуированный срез создает эффект густоты.

Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет
Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Каре

Для тех женщин, которые не хотят совсем коротких волос и желают оставить длину, советуем сделать классическую стрижку каре, которая выглядит молодо и элегантно. По желанию можно сделать челку. Прямая подойдет для овального лица, а косая для круглого и квадратного.

Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет
Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Все эти прически являются простыми в уходе и не требуют много времени для укладки. Выглядят стрижки элегантно, поэтому прекрасно подойдут для женщин после 50 лет. Все они подчеркивают естественную красоту и способны адаптироваться к индивидуальным особенностям.