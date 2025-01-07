Правильна сучасна стрижка здатна не лише підкреслити стиль, але й омолодити, пише 24 Канал. Завдяки короткій зачісці можна вдало зробити акцент на риси обличчя, не акцентуючи на зморшках.

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Є кілька топових стрижок, які ідеально підходять для жінок цієї вікової категорії. Вони не лише красиві, але й здатні візуально відмінусувати кілька років.

Класичний боб з подовженими пасмами

Цей варіант стрижки є популярним завдяки тому, що з року в рік не втрачає своєї універсальності. Особливістю стрижки є її чітка геометрія та плавний перехід довжини. Подовжені пасма волосся візуально витягнуть овал, тож чудово підходять для круглого й грушеподібного обличчя. Догляд за такою стрижкою є максимально легким. Потрібно лише оновлювати контури зачіски раз у два місяці.

Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років
Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Піксі

Для жінок у 50-річному віці чудово підходить стрижка піксі. Вона пасує до круглого та овального обличчя. Подовжені пасма на верхівці й короткі скроні вигідно підкреслять овал та істотно омолодять вигляд.

Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років
Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Градуйований боб

Така стрижка підходить для жінок, які хочуть поєднати базову стрижку з сучасними тенденціями. Багатошаровість цієї стрижки створює об’єм та динаміку. Перукарі кажуть, що зачіска пасує для жінок з прямим та хвилястим волоссям. Вона гармонійно виглядає на круглому чи квадратному обличчі. Легкий градуйований зріз створює ефект густоти.

Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років
Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Каре

Для тих жінок, які не хочуть зовсім короткого волосся й бажають залишити довжину, радимо зробити класичну стрижку каре, яка виглядає молодо та елегантно. За бажанням можна зробити чубчик. Прямий підійде для овального обличчя, а косий для круглого та квадратного.

Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років
Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Усі ці зачіски є простими в догляді й не потребують багато часу для укладання. Виглядають стрижки елегантно, тож чудово підійдуть для жінок після 50 років. Всі вони підкреслюють природну красу й здатні адаптуватися до індивідуальних особливостей.