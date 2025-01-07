Правильна сучасна стрижка здатна не лише підкреслити стиль, але й омолодити, пише 24 Канал. Завдяки короткій зачісці можна вдало зробити акцент на риси обличчя, не акцентуючи на зморшках.

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Є кілька топових стрижок, які ідеально підходять для жінок цієї вікової категорії. Вони не лише красиві, але й здатні візуально відмінусувати кілька років.

Класичний боб з подовженими пасмами

Цей варіант стрижки є популярним завдяки тому, що з року в рік не втрачає своєї універсальності. Особливістю стрижки є її чітка геометрія та плавний перехід довжини. Подовжені пасма волосся візуально витягнуть овал, тож чудово підходять для круглого й грушеподібного обличчя. Догляд за такою стрижкою є максимально легким. Потрібно лише оновлювати контури зачіски раз у два місяці.



Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Піксі

Для жінок у 50-річному віці чудово підходить стрижка піксі. Вона пасує до круглого та овального обличчя. Подовжені пасма на верхівці й короткі скроні вигідно підкреслять овал та істотно омолодять вигляд.



Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Градуйований боб

Така стрижка підходить для жінок, які хочуть поєднати базову стрижку з сучасними тенденціями. Багатошаровість цієї стрижки створює об’єм та динаміку. Перукарі кажуть, що зачіска пасує для жінок з прямим та хвилястим волоссям. Вона гармонійно виглядає на круглому чи квадратному обличчі. Легкий градуйований зріз створює ефект густоти.



Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Каре

Для тих жінок, які не хочуть зовсім короткого волосся й бажають залишити довжину, радимо зробити класичну стрижку каре, яка виглядає молодо та елегантно. За бажанням можна зробити чубчик. Прямий підійде для овального обличчя, а косий для круглого та квадратного.



Омолоджуючі короткі стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Усі ці зачіски є простими в догляді й не потребують багато часу для укладання. Виглядають стрижки елегантно, тож чудово підійдуть для жінок після 50 років. Всі вони підкреслюють природну красу й здатні адаптуватися до індивідуальних особливостей.