Не всі жінки хочуть фарбувати волосся, оскільки час від часу його все одно потрібно оновлювати, пише 24 Канал. Щоб небажані сиві пасма замаскувати й омолодити свій вигляд, перукарі розповіли про кілька стрижок, які чудово пасуватимуть жінкам після 45 років.

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Багатошаровий боб

Така стрижка чудово приховує тонке й рідке волосся, а разом з тим – окремі пасма з сивиною. Жінки люблять цю стрижку за те, що вона додає волоссю об’єму й завдяки ній завжди можна мати охайний та красивий вигляд. Ця стрижка не потребує фарбування, бо чудово справляється з сивиною завдяки грі текстур та шарів.



Стрижки, які приховують сивину / Фото Pinterest

Каскад з подовженими пасмами

Ця стрижка підійде тим жінкам, які не хочуть вкорочувати волосся. Стрижку каскад багато років носить Дженніфер Еністон й демонструє на своєму прикладі, як після 50 років можна залишатися стильною й красивою. Подовжені пасма чудово допомагають приховати ознаки сивини, особливо по лінії росту волосся й в області скронь.



Стрижки, які приховують сивину / Фото Pinterest

Піксі з чубчиком

Жінки після 45 років не надто сильно люблять коротке волосся, втім стрижка піксі з чубчиком підійде для тих, хто не хоче вкорочувати пасма. Ця зачіска підкреслює вилиці й виділяє найкращі риси обличчя. Стрижка однозначно додасть молодості та свіжості.



Стрижки, які приховують сивину / Фото Pinterest

У випадку, якщо сивина все ж таки досить помітна, можна зафарбувати чи потонувати волосся у природний колір. Головне підібрати саме свій колір, оскільки темніші відтінки здатні зістарити й додати зайвого віку.