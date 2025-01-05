Ця зачіска не є новинкою, вона вже панувала в тенденціях у 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Топові стилісти кажуть, що саме ця стрижка буде популярною цього року, тож на неї варто звернути увагу.

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Якщо уважно придивитися до француженок, то зачіска дуже схожа на образи модниць з різних куточків модної країни. У тренді вже було багато зачісок, які мали назви тварин, серед них – це wolf cut, fox cut, butterfly cut та kitty cut, а тепер прийшла мода на таку собі мишачу стрижку.

Як виглядає Mouse Haircut

Ця зачіска є стриманою та невибагливою. По суті – це дуже легка багатошарова міді чи довга стрижка, яку доповнює чубчик в стилі 70-х років. Вона має шари, які обрамляють обличчя, приховують вії та надають зачісці певної сором’язливості та енергії кокетливої дівчини.

Таку стрижку мало чимало моделей під час презентації весняно-літнього сезону. Зачіска не є такою помітною, як багатошарові чи кошлаті стрижки, але вона чудово здатна покращити образ й пасуватиме до багатьох стилів – препі, глем, гранж чи класичного.

Найвідомішою прихильницею стрижки Mouse Haircut є співачка Тейлор Свіфт, яка не зраджує своєму стилю вже багато років. Своїм прикладом вона показала, наскільки ця стрижка універсальна й може пасувати багато кому.