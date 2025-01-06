Не все женщины хотят красить волосы, поскольку время от времени их все равно нужно обновлять, пишет 24 Канал. Чтобы нежелательные седые пряди замаскировать и омолодить свой вид, парикмахеры рассказали о нескольких стрижках, которые прекрасно подойдут женщинам после 45 лет.

Читайте также Мышиная стрижка – лучшая прическа 2024 года: от нее все будут в восторге

Многослойный боб

Такая стрижка прекрасно скрывает тонкие и редкие волосы, а вместе с тем – отдельные пряди с сединой. Женщины любят эту стрижку за то, что она добавляет волосам объема и благодаря ей всегда можно иметь опрятный и красивый вид. Эта стрижка не требует окрашивания, потому что прекрасно справляется с сединой благодаря игре текстур и слоев.



Стрижки, которые скрывают седину / Фото Pinterest

Каскад с удлиненными прядями

Эта стрижка подойдет тем женщинам, которые не хотят укорачивать волосы. Стрижку каскад много лет носит Дженнифер Энистон и демонстрирует на своем примере, как после 50 лет можно оставаться стильной и красивой. Удлиненные пряди прекрасно помогают скрыть признаки седины, особенно по линии роста волос и в области висков.



Стрижки, которые скрывают седину / Фото Pinterest

Пикси с челкой

Женщины после 45 лет не слишком сильно любят короткие волосы, впрочем стрижка пикси с челкой подойдет для тех, кто не хочет укорачивать пряди. Эта прическа подчеркивает скулы и выделяет лучшие черты лица. Стрижка однозначно придаст молодости и свежести.



Стрижки, которые скрывают седину / Фото Pinterest

В случае, если седина все же достаточно заметна, можно закрасить или потонировать волосы в естественный цвет. Главное подобрать именно свой цвет, поскольку темные оттенки способны состарить и добавить лишнего возраста.