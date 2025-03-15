Відтінків рожевого дуже багато. В палітрі можна знайти як яскраві, так і нюдові варіанти, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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5 цікавих ідей манікюру у рожевому кольорі

Неон

Вибір для дівчат, які не бояться яскравих відтінків. Довжина нігтів, при цьому, неважлива.

Має гарний вигляд і часткове використання неонового кольору. Наприклад, у вигляді френчу.

Френч

Френч на рожевій основі – це класика. Такий варіант завжди в тренді.

Неймовірно стильно виглядає і поєднання одразу декількох відтінків рожевого.

Також має гарний вигляд френч у поєднанні з різноманітними декоративними елементами. Зокрема, ніжними бантиками.

Прозорий рожевий

Майже прозорий рожевий дуже гарно виглядає на нігтях. Цей варіант чудово підійде тим, кому потрібно дотримуватися певного дрескоду.

Котяче око

Котяче око завжди гарно переливається. Особливо стильно виглядає воно у поєднанні з ефектом хрому.

Стильні принти

Красиві малюнки на нігтях можуть стати ефектним акцентом образу. До того ж варіацій такого манікюру безліч.

Зверніть увагу! Замість малюнків можна обрати об'ємні фігурки.