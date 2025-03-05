С помощью маникюра можно продемонстрировать свое настроение и добавить интересную изюминку в образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр стоит сделать в марте

Двойной френч

Минималистичный двойной тренч подойдет даже тем, кто придерживается строгого дресс-кода. Изюминку в такой маникюр добавят цвета.

Аура

Такой маникюр чем-то напоминает омбре. Однако в этом случае яркий синий акцент разбавляет нежно-голубой фон, "разливаясь" из центра наружу.

Линии

С помощью минималистичных линий можно сделать интересный акцент на ноготках. К тому же благодаря такому дизайну, пальчики визуально выглядят длиннее и изящнее.

Ногти балерины

Аккуратные закругленные ноготки в сочетании с нюдовым лаком выглядят очень нежно. Особенно выигрышным в этом случае является розовый оттенок.

Хромированные ногти

Ногти с хромированным эффектом выглядят очень интересно. Этой весной в тренде светлые оттенки.

В частности, актуальный нежно-желтый (ванильный) прекрасно сочетается с хромированным эффектом. Такие ноготки сияют как настоящее золото.