В мире парфюмерии все популярнее становятся сладкие ноты – черешня, карамель, мед и всевозможные десерты, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Pshyk Rozpyv.

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Будущие тренды парфюмерии

Эксперт по подбору духов рассказала на основе анализа выставки брендов в Милане, что будущим трендом станет фисташка. Очевидно, что дубайский шоколад с его хайпом дал толчок к созданию таких парфюмов. Многие бренды выпустили духи с нотами фисташкового мороженого.

Также отдельное направление имеют йогуртовые и лактонные духи. Многие ароматы откровенно имели запах фруктовых или персиковых йогуртов.

Основным хитом можно выделить Ruby by Kajal с взрывным миксом вишни, ананаса и миндаля. Именно этот парфюм на выставке поразил многих.

Gritty удивили приятным ванильным ароматом Vanilla Tana. А вот бренд Different Company представил новый аромат, который является настоящим воплощением весны во флаконе. Они достаточно ярко передали воздух с цветами, зеленью, влажной землей, поэтому этот аромат имеет все шансы стать популярным.

Трендовые новинки в парфюмерии: смотрите видео

Кроме того, есть еще 5 ароматов, о которых в 2025 году будут говорить все. Каждый из этих духов имеет уникальные ноты, что делает их привлекательными для разных женщин.