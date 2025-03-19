Насправді ж варіацій манікюру на короткі нігті дуже багато. Знайти для себе цікаву ідею зможуть всі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр зробити на нігті невеликої довжини

Ягідний

Яскравий весняний манікюр буде дарувати хороший настрій щодня. Такі нігтики виглядають дуже оригінально і додають родзинку навіть у повсякденний образ.

"Прозорий" френч

Майже невидимий френч додає елегантності. Цей варіант прекрасно підійде для тих, хто має дотримуватися суворого дрескоду.

Подвійний френч

Такий френч виглядає дуже яскраво і оригінально. Цей непересічний дизайн точно привертатиме увагу оточуючих.

Рожевий як у Барбі

Рожевий манікюр – це завжди хороша ідея. Щоб зробити його оригінальнішим, можна додати блиску.

Квітковий

Оригінальний квітковий орнамент можна зробити як на всі нігтиках, так і лише на декількох. Особливо гарно квіти виглядатимуть у поєднанні з нюдовим лаком.

Зверніть увагу! Квіти на нігті можна додавати по-різному. Наприклад, намалювати, наклеїти наліпку чи об'ємну фігурку. Деякі дівчата роблять такий манікюр зі справжніми засушеними рослинами.