Насправді ж варіацій манікюру на короткі нігті дуже багато. Знайти для себе цікаву ідею зможуть всі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр зробити на нігті невеликої довжини
- Ягідний
Яскравий весняний манікюр буде дарувати хороший настрій щодня. Такі нігтики виглядають дуже оригінально і додають родзинку навіть у повсякденний образ.
- "Прозорий" френч
Майже невидимий френч додає елегантності. Цей варіант прекрасно підійде для тих, хто має дотримуватися суворого дрескоду.
- Подвійний френч
Такий френч виглядає дуже яскраво і оригінально. Цей непересічний дизайн точно привертатиме увагу оточуючих.
- Рожевий як у Барбі
Рожевий манікюр – це завжди хороша ідея. Щоб зробити його оригінальнішим, можна додати блиску.
- Квітковий
Оригінальний квітковий орнамент можна зробити як на всі нігтиках, так і лише на декількох. Особливо гарно квіти виглядатимуть у поєднанні з нюдовим лаком.
Зверніть увагу! Квіти на нігті можна додавати по-різному. Наприклад, намалювати, наклеїти наліпку чи об'ємну фігурку. Деякі дівчата роблять такий манікюр зі справжніми засушеними рослинами.