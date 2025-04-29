Выбирая образ, важно помнить о правилах свадебного этикета и уважении к молодоженам. Некоторые образы могут быть просто неуместными на свадьбе, пишет 24 Канал.

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Что нельзя надевать гостям на свадьбу

Белое платье

Белый, айвори, шампань или другие светлые оттенки традиционно считаются прерогативой невесты. Даже если вы выбрали не свадебную модель платья, цвет сам по себе может вызвать негативную реакцию.



Какие вещи не стоит надевать, если вас пригласили на свадьбу / Фото Pexels

Заметьте! У некоторых народов именно белый считается траурным цветом. Поэтому, если вы идете на интернациональную свадьбу, обращайте внимание на эти детали.

Чрезмерно сексуальные наряды

Слишком откровенный наряд, например, мини-платье, может быть неуместными на свадьбе. Такой образ перетягивает внимание на себя, что считается невежливым по отношению к невесте.

Джинсы и повседневная одежда

Свадьба – это официальное мероприятие. Даже если вам сказали, что дресс-код свободный, джинсы, футболки, кроссовки и спортивная одежда все равно выглядят неуместно.



Какие цвета нельзя надевать на свадьбу / Фото Pexels

Слишком яркие или кричащие цвета

Флуоресцентные цвета, блестки с головы до ног, неоновый макияж – все это может выглядеть вызывающе и дисгармонировать с атмосферой свадьбы. Помните, что вы пришли не на вечеринку в ночной клуб.

Обратите внимание! На большинстве современных свадеб указан дресс-код. Его нужно строго придерживаться. Например, не стоит на черно-белое мероприятие надевать платье цвета фуксии. Пренебрежение к дресс-коду только покажет ваше неуважение к молодоженам и всему празднику.