Головне знати міру: чому запах парфумів чути не одразу

Аромат парфумів не буде відчуватися одразу. Саме тому важливо знати міру при їх нанесенні.

Це явище має кілька наукових пояснень. Зокрема, воно пов'язане з фізіологією органів чуття, хімічними властивостями ароматичних молекул та їх взаємодією з оточенням, пише 24 Канал.

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Яку структуру мають парфуми

Парфуми складаються з декількох типів нот, які випаровуються на різних етапах. Традиційно вони поділяються на такі групи:

Верхні ноти – це перше враження, яке ми отримуємо після нанесення парфумів. Вони випаровуються дуже швидко і відчуваються через кілька хвилин.

– це перше враження, яке ми отримуємо після нанесення парфумів. Вони випаровуються дуже швидко і відчуваються через кілька хвилин. Середні ноти – аромат, що проявляється через 15 – 30 хвилин після нанесення, коли верхні ноти починають зникати.

– аромат, що проявляється через 15 – 30 хвилин після нанесення, коли верхні ноти починають зникати. Базові ноти – вони відчутні через кілька годин і можуть залишатися на шкірі протягом довгого проміжку часу. Це зазвичай більш важкі і стійкі запахи.



Чому у парфумів змінюється запах / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Наш організм має механізм, який називається "адаптацією до запахів". Це процес, при якому рецептори носа знижують свою чутливість до постійних стимулів. Коли ви наносите парфуми, ваш нюх швидко адаптується до запаху, і ви перестаєте його відчувати. Цей ефект виникає через нейрофізіологічний процес, коли ваш мозок "відключає" певні звички або звукові та запахові сигнали після того, як вони стають стабільними.

Чому парфуми погано відчуваються

Парфуми можуть відчуватися і розкриватися погано, внаслідок впливу інших факторів:

Температура та вологість грають важливу роль у тому, як ми відчуваємо запах парфумів. В теплі молекули ароматів випаровуються швидше, тому запах може бути більш інтенсивним. В умовах високої вологості або під час фізичної активності аромат парфумів стає виразнішим через інтенсивне потовиділення.



Як розкриваються парфуми, залежно від нот / Фото Unsplash