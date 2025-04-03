Джеррі був поціновувачем плюшевих ведмедиків від знаменитої фабрики Steiff, пише 24 Канал. Цей бренд створив навіть культового ведмедя Тедді на честь президента Рузвельта.

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Як з’явився ведмедик на речах бренду Ralph Lauren

Колеги вирішили здивувати братів, тому подарували ведмедика, одягнувши його в одяг від Ralph Lauren. Сюрприз настільки сподобався Ральфу Лорену, що він згодом залучив бренд Steiff до колаборації. Через певний час ведмедик настільки сильно сподобався покупцям, що став не лише талісманом марки, але й одним з головних героїв американського бренду.

Бренд Ralph Lauren має ще один культовий символ – це гравець поло, що сидить на коню. Однак саме ведмедик прикрашає інтер’єри магазинів чи ресторанів, які розкидані по всьому світу.



Вбрання з ведмедиком Ralph Lauren / Фото з інстаграму Di Forte

У 1990 році Ральф Лорен випустив першу невелику партію: 200 ведмедиків прибули до флагманського магазину Ralph Lauren на Медісон-авеню. Клієнти розкупили новинку за вихідні. Бренд не лише створює вбрання з цим персонажем, але й пропонує придбати ведмедика, якого чимало поціновувачів бренду колекціонують.

Перший светр із ведмедиком, одягненим у светр із малюнком американського прапора, з'явився 1992 року. Потім його наносили на футболки, сорочки та інше вбрання.



Вбрання з ведмедиком Ralph Lauren / Фото з інстаграму Di Forte

Ведмедик Polo Bear cтав символом елітного стилю й відображенням елегантного способу життя, оскільки зображувався на костюмах, спортивних речах для гри в гольф та світшотах.

Певний час ведмедик був відсутній в колекції бренду, оскільки у бренду Ralph Lauren закінчилася співпраця зі Steiff, однак вже у 2013 році його повернули в моду й він став справжнім символом марки, без якого складно уявити американського бренду. Тепер ці плюшеві ведмедики вважаються колекційними предметами й можуть досягати кількох тисяч доларів на аукціонах.