Коко Шанель досі залишається натхненницею мільйонів людей, пише 24 Канал. Вона залишила для багатьох щедрий спадок – секрети стилю та витонченості, якими досі активно користуються. У 1919 році, коли Коко Шанель відкрила Дім моди у Парижі, вона почала активно запроваджувати модні тренди для клієнтів зі всього світу.

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Навіть зараз багато дизайнерів надихаються її одягом, оскільки їх придумала Коко – одна з найвпливовіших людей ХХ століття.

Жіночі штани

У час розвитку кар’єри модельєрки, жінки ставилися до одягу стримано та консервативно. Втім, саме геніальна Коко змінила правила гри й популяризувала костюмні штани серед жінок, без яких зараз складно уявити наш гардероб.

Зверніть увагу! Є речі, які здешевлюють образ, тому їх в жодному разі не можн носити. Більше читайте в нашому матеріалі.

Перли

До того, як Коко Шанель увірвалася в модну індустрію, жінки віддавали перевагу ледь помітним аксесуарам або ж зовсім їх не носили. Втім, дизайнерка вважала, що образ без прикрас є неповноцінним та недоречним, тому почала доповнювати аутфіти прикрасами з перлин, які досі залишаються актуальними.



Коко Шанель почала доповнювати образи перлинами / Фото Getty Images

Маленька чорна сукня

Коко Шанель запровадила моду на маленьку чорну сукню, яка повинна бути в кожної жінки, оскільки цю річ можна одягнути на будь-яку подію й вона завжди буде доречною. Варто лише підібрати правильний фасон й завдяки лише одній сукні можна створити незабутній образ.

Твідовий костюм

Раніше твід вважався грубою тканиною, яка мала б підходити для пошиття лише чоловічих костюмів, але Габріель Шанель зруйнувала цей стереотип та створила твідовий жіночий костюм, який досі є втіленням розкоші та елегантності.



Коко Шанель створила твідовий жіночий костюм / Фото Getty Images

Сумка 2.55

Культову сумку Chanel 2.55 світ побачив у лютому 1955 року. Досі вона не втрачає популярності та є затребуваною серед жінок по всьому світу. Саме Коко Шанель позбавила жінок від проблем габаритних незручних сумок й подарувала нам сумку на довгому ланцюжку, яка виглядає компактно та красиво. Сумка має багато відтінків, але найпопулярніший з них – чорний, який є улюбленим кольором дизайнерки.