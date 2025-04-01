Коко Шанель до сих пор остается вдохновительницей миллионов людей, пишет 24 Канал. Она оставила для многих щедрое наследство – секреты стиля и изящества, которыми до сих пор активно пользуются. В 1919 году, когда Коко Шанель открыла Дом моды в Париже, она начала активно вводить модные тренды для клиентов со всего мира.

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Даже сейчас многие дизайнеры вдохновляются ее одеждой, поскольку их придумала Коко – одна из самых влиятельных людей ХХ века.

Женские брюки

Во время развития карьеры модельера, женщины относились к одежде сдержанно и консервативно. Впрочем, именно гениальная Коко изменила правила игры и популяризировала костюмные брюки среди женщин, без которых сейчас сложно представить наш гардероб.

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Жемчуг

До того, как Коко Шанель ворвалась в модную индустрию, женщины отдавали предпочтение едва заметным аксессуарам или вовсе их не носили. Впрочем, дизайнер считала, что образ без украшений является неполноценным и неуместным, поэтому начала дополнять аутфиты украшениями из жемчуга, которые до сих пор остаются актуальными.



Коко Шанель начала дополнять образы жемчугом / Фото Getty Images

Маленькое черное платье

Коко Шанель ввела моду на маленькое черное платье, которое должно быть у каждой женщины, поскольку эту вещь можно надеть на любое событие и она всегда будет уместной. Стоит только подобрать правильный фасон и благодаря только одному платью можно создать незабываемый образ.

Твидовый костюм

Ранее твид считался грубой тканью, которая должна была бы подходить для пошива только мужских костюмов, но Габриэль Шанель разрушила этот стереотип и создала твидовый женский костюм, который до сих пор является воплощением роскоши и элегантности.



Коко Шанель создала твидовый женский костюм / Фото Getty Images

Сумка 2.55

Культовую сумку Chanel 2.55 мир увидел в феврале 1955 года. До сих пор она не теряет популярности и является востребованной среди женщин по всему миру. Именно Коко Шанель избавила женщин от проблем габаритных неудобных сумок и подарила нам сумку на длинной цепочке, которая выглядит компактно и красиво. Сумка имеет много оттенков, но самый популярный из них – черный, который является любимым цветом дизайнера.