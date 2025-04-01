Иногда даже дорогие вещи могут иметь дешевый вид, поэтому надо хорошо понимать, что именно сейчас актуально, а от чего стоит отказаться, пишет 24 Канал.

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Фурнитура

С точки зрения статусности, фурнитура играет важную роль. Пластиковые или тонкие металлические молнии выглядят некачественно. Дешевый эффект создают золотистые или серебристые молнии.

Обратите внимание! Джинсы на низкой посадке, с большими рваностями, декорированием, и из вареного денима считаются антитрендовыми на 2025 год. Больше о них мы рассказали в нашем материале.

Не достаточно хорошо выглядят пуговицы с плохо прошитыми нитками или плохой обработкой краев. Стоит отказываться от декора "под золото", поскольку искусственный цвет быстро облазит, а золотые цепи на сумках имеют темный вид уже через несколько ношений. Также стоит отказываться от фальшивых ремешков с эмблемой известного бренда, если эта вещь является копией.

Некачественная одежда

Одежда, что не имеет формы делает наш образ слишком простым и порой даже небрежным. Обходите любой наряд из дешевых тканей, поскольку они плохо держат форму, а через несколько ношений начинают доформироваться. К примеру, синтетика всегда выдает некачественный внешний вид, а слишком обтягивающие вещи создают дешевый образ.



Откажитесь от некачественной одежды / Фото Pinterest

Сумки сомнительного качества

Все девушки любят скидки, поскольку можно встретить вещь по достаточно хорошей цене, однако не всегда это выгодно срабатывает в нашу сторону. Дело в том, что дешевые сумки не придают образу статусности. Аксессуары из искусственной кожи быстро теряют вид, а серебристые или золотистые ремешки со временем начинают темнеть. Чтобы не испортить сумкой аутфит, лучше отказаться от такого аксессуара, в пользу более дорогого.