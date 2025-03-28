Джинсы являются любимой вещью многих девушек, однако некоторые фасоны со временем все равно теряют популярность, поэтому от них надо избавляться, пишет 24 Канал.

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Чтобы оставаться в тренде, надо отдавать предпочтение простым и хорошо скроенным моделям джинсов, которые обеспечат комфорт и подчеркнут естественные линии тела.

Джинсы на низкой посадке

Несколько сезонов назад известные бренды представили на подиумах джинсы на низкой посадке, но мода на них так и не закрепилась на модной арене. Известные трендсеттерки совершили несколько выходов в таких джинсах, а потом все равно перешли на высокую посадку, поэтому от таких вариантов стоит отказаться.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы с большими рваностями

Небольшие разрезы на джинсах до сих пор актуальны, однако здесь надо следить за тем, чтобы они не выглядели слишком большими. Лучше выбирать джинсы с хаотичными разрезами, а джинсы со рваностями на коленях одевать не надо.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы с декорированием

Крайне редко можно заметить девушек на улицах с декорированием на джинсах. Всевозможные стразы, блестки, бизер и другие пришитые детали выглядят на дениме не совсем актуально, поэтому о таком варианте надо забыть и выбрать для себя классические, минималистичные изделия.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы из вареного денима

Эти джинсы являются настоящим факапом, потому что уже давно вышли из моды. У них очень несовременный вид, поэтому такие изделия моментально испортят образ. Откажитесь от них в своем гардеробе, чтобы не иметь старомодного вида.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Обращайте внимание на трендовые сезонные джинсы. В 2025 году джинсовый гардероб обновится смелыми силуэтами, объемными фасонами и нестандартными деталями. Больше об интересных вариантах джинсов читайте в нашем материале.