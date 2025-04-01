Часом навіть дорогі речі можуть мати дешевий вигляд, тому треба добре розуміти, що саме є наразі актуальним, а від чого варто відмовитися, пише 24 Канал.

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Фурнітура

З погляду статусності, фурнітура відіграє важливу роль. Пластикові чи тонкі металеві блискавки виглядають неякісно. Дешевий ефект створюють золотисті чи сріблясті блискавки.

Зверніть увагу! Джинси на низькій посадці, з великими рваностями, декоруванням, та з вареного деніму вважаються антитрендовими на 2025 рік. Більше про них ми розповіли у нашому матеріалі.

Не досить добре виглядають ґудзики з погано прошитими нитками чи поганою обробкою країв. Варто відмовлятися від декору «під золото», оскільки штучний колір швидко облазить, а золоті ланцюги на сумках мають темний вигляд вже через кілька носінь. Також варто відмовлятися від фальшивих ремінців з емблемою відомого бренду, якщо ця річ є копією.

Неякісний одяг

Одяг, що немає форми робить наш образ занадто простим та часом навіть недбалим. Оминайте будь-яке вбрання з дешевих тканин, оскільки вони погано тримають форму, а через кілька носінь починають доформовуватися. До прикладу, синтетика завжди видає неякісний зовнішній вигляд, а занадто обтягуючі речі створюють дешевий образ.



Відмовтеся від неякісного одягу / Фото Pinterest

Сумки сумнівної якості

Усі дівчата люблять знижки, оскільки можна натрапити на річ за досить хорошою ціною, однак не завжди це вигідно спрацьовує в нашу сторону. Річ у тому, що дешеві сумки не надають образу статусності. Аксесуари зі штучної шкіри швидко втрачають вигляд, а сріблясті чи золотисті ремінці з часом починають темніти. Щоб не зіпсувати сумкою аутфіт, краще відмовитися від такого аксесуара, на користь дорожчого.