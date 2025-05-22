Дехто його ненавидить: як виглядає шикарний колір педикюру на 2025 рік

Деякі дівчата дотримуються класики й роблять французький педикюр чи ще якісь нейтральні або яскраві кольори. Чомусь більшість не дуже часто фарбують нігті чорним лаком на ногах, але саме цього року він буде найпопулярнішим.

Погода з приходом червня має бути вже значно теплішою, тож настане час на носіння сандалів та босоніжок, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Для того, щоб красиво виглядати, радимо подбати про свій педикюр.

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Чорний манікюр – тренд 2025 року

Чорний колір лаку з глянцевим покриттям виглядає неймовірно блискуче й надає ногам вишуканого та елегантного вигляду.

Цей колір є ідеальним вибором для кожної дівчини, бо легко поєднується не лише до базового чорного взуття, але й до будь-якого іншого вбрання.



Чорний манікюр буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Чорний педикюр пасуватиме до всього, що ви носите – від класичних білих суконь до яскравих костюмів. Якщо ви мінімалістка в образах та манікюрі, то чорний підійде для вас ідеально.

Ви не зобов’язані покривати цим кольором нігті все літо, втім часто саме чорний буде найбільше фігурувати у виборі педикюру модних дівчат.



Чорний манікюр буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

До речі, дівчата вже активно готуються до випускного, тому для того, щоб обрати манікюр на випускний вечір, варто лише переглянути нашу готову добірку трендового манікюру на випускний вечір 2025.