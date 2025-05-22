Погода с приходом июня должна быть уже значительно теплее, поэтому наступит время на ношение сандалий и босоножек, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Для того, чтобы красиво выглядеть, советуем позаботиться о своем педикюре.

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Черный маникюр – тренд 2025 года

Черный цвет лака с глянцевым покрытием выглядит невероятно блестяще и придает ногам изысканный и элегантный вид.

Этот цвет является идеальным выбором для каждой девушки, потому что легко сочетается не только к базовой черной обуви, но и к любому другому наряду.



Черный маникюр будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Черный педикюр подойдет ко всему, что вы носите – от классических белых платьев до ярких костюмов. Если вы минималистка в образах и маникюре, то черный подойдет для вас идеально.

Вы не обязаны покрывать этим цветом ногти все лето, впрочем часто именно черный будет больше всего фигурировать в выборе педикюра модных девушек.



Черный маникюр будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Кстати, девушки уже активно готовятся к выпускному, поэтому для того, чтобы выбрать маникюр на выпускной вечер, стоит только посмотреть нашу готовую подборку трендового маникюра на выпускной вечер 2025 года.