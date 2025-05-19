В частности, точно нужно поэкспериментировать с дизайном маникюра. Девиз этого лета – чем ярче, тем лучше, пишет 24 Канал.

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Какой маникюр стоит сделать в июне 2025 года

Ягодная феерия

Ягоды ассоциируются с теплым летом, пикником и дружескими посиделками. Необязательно выбирать такой рисунок для всех ногтей. Можно совместить несколько дизайнов сразу.

В стиле феи

Ногти можно сделать по-настоящему сказочными. Стоит добавить блесток и оригинальный рисунок, напоминающий бабочку или же крылышки феи.

Цветочный френч

Типичный френч можно сделать невероятно интересным. Для этого стоит лишь на нескольких пальчиках вместо яркой полоски нарисовать цветочную ветвь.

Как крылышки бабочки

Это невероятно красивый и нежный маникюр. Он выглядит очень необычно и эффектно.

Чтобы сделать такой маникюр еще интереснее можно добавить блестки. Также разнообразят этот дизайн объемные фигурки.