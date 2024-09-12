У моду повертаються сумки з 2000-х: згадуємо, що було в тренді колись

Ні для кого не секрет, що мода циклічна, тож списки трендових речей чи аксесуарів поповнює те, що вже ніби давно вийшло з моди. Сьогодні поговоримо про сумки, які здійснюють цього року своє повернення та будуть знову актуальними.

Їх вже почали активно носити модниці, тож ви точно могли бачити деякі сумки, які повернулися в наші образи з нульових. Вони додають нашим образам своєрідного колориту, тож дизайнери переосмислили сумки 2000-х та повернули в моду деякі моделі.

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Аксесуари, які любили багато років тому всі знаменитості – знову на піку популярності. Такі сумки пропонують свободу та самовираження та дозволять створити вам незабутній образ.

Сумка під пахву

Цей зручний аксесуар дозволяє звільнити руки, тож така сумка ідеальна для активного способу життя. Не обов’язково шукати вінтажні моделі. Цілком підійдуть сучасні практичні сумки, за допомогою яких ви зможете урізноманітнити будь-який образ.



Сумки з 2000-х, які повернулися в моду / Фото Pinterest

Сумка-багет

Ця сумка увійшла в моду ще в 1998 році. Її створила талановита дизайнерка Сільвія Вентуріні Фенді. Досі сумка багет залишається ключовою у колекціях бренду Fendi. Популярність її зросла завдяки серіалу "Секс і місто", оскільки цю модель часто носила головна героїня Керрі Бредшоу. Наразі сумка-багет знову актуальна, тож сміливо додавайте її до свого гардероба.



Сумки з 2000-х, які повернулися в моду / Фото Pinterest

Прямокутна сумка-тоут

Одночасно довга та коротка сумка має назву тоут. Вона довша, ніж всі інші сумки та навіть дещо ширша, моментами може навіть нагадувати сумку багет. Обирайте для себе на осінь таку сумку в чорному кольорі, щоб надати вбранню особливого шарму.



Сумки з 2000-х, які повернулися в моду / Фото Pinterest

Сумка з клапаном

Такі сумки є справжньою класикою 2000-х років. Цей аксесуар ідеально підходить на щодень та гарно поєднається зі шкіряними куртками чи бомберами. Сумка з клапаном є практичною, оскільки дозволить безпечно зберігати всі речі.



Сумки з 2000-х, які повернулися в моду / Фото Pinterest

Якщо ж у вашому гардеробі збереглися сумки з нульових, ви можете їх використовувати, як вінтажний аксесуар. Втім тут треба бути уважними та точно зрозуміти, чи така сумка не виглядає антитрендово, оскільки застаріла річ вмить може зіпсувати увесь ваш образ.