Их уже начали активно носить модницы, поэтому вы точно могли видеть некоторые сумки, которые вернулись в наши образы с нулевых. Они добавляют нашим образам своеобразного колорита, поэтому дизайнеры переосмыслили сумки 2000-х и вернули в моду некоторые модели.

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Аксессуары, которые любили много лет назад снова на пике популярности. Такие сумки предлагают свободу и самовыражение и позволят создать вам незабываемый образ.

Сумка подмышку

Этот удобный аксессуар позволяет освободить руки, поэтому эта сумка идеальна для активного образа жизни. Не обязательно искать винтажные модели. Вполне подойдут современные практичные сумки, с помощью которых вы сможете разнообразить любой образ.



Сумки из 2000-х, которые вернулись в моду / Фото Pinterest

Сумка-багет

Эта сумка вошла в моду еще в 1998 году. Ее создала талантливая дизайнер Сильвия Вентурини Фенди. До сих пор эта модель остается ключевой в коллекциях бренда Fendi. Популярность такой сумки возросла благодаря сериалу "Секс в большом городе", поскольку ее часто носила главная героиня Кэрри Брэдшоу. Сейчас сумка багет снова актуальна, поэтому смело добавляйте ее в свой гардероб.



Сумки из 2000-х, которые вернулись в моду / Фото Pinterest

Прямоугольная сумка-тоут

Одновременно длинная и короткая сумка называется тоут. Она длиннее, чем все остальные сумки и даже несколько шире, моментами может даже напоминать сумку багет. Выбирайте для себя на осень такую сумку в черном цвете, чтобы придать наряду особого шарма.



Сумки из 2000-х, которые вернулись в моду / Фото Pinterest

Сумка с клапаном

Такие сумки являются настоящей классикой 2000-х годов. Этот аксессуар идеально подходит на каждый день и хорошо сочетается с кожаными куртками или бомберами. Сумка с клапаном является практичной, поскольку позволит безопасно хранить все вещи.



Сумки из 2000-х, которые вернулись в моду / Фото Pinterest

Если же в вашем гардеробе сохранились сумки с нулевых, вы можете их использовать, как винтажный аксессуар. Впрочем, здесь надо быть внимательными и точно понять, не выглядит ли такая сумка антитрендово, поскольку устаревшая вещь моментально может испортить весь ваш образ.