Чтобы освежить образ и защитить волосы от вероятного ветра или дождя, в арсенале каждой девушки должно быть несколько головных уборов, пишет Lady 24. Погодные условия осенью способны испортить прическу, поэтому советуем вам несколько вариантов, которые можно покупать уже сейчас.

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Однако главная фишка головных уборов – добавлять изюминки образам. Они идеально дополняют кожаные куртки, бомберы, тренчи или пальто, поэтому далее расскажем о 3 вещах, которые должны появиться в вашем гардеробе этой весной.

Берет

Если хотите добавить своим аутфитам французской эстетики – выбирайте берет. Украинские и мировые инфлюенсеры создают интересные образы с ними сочетая с винтажными кожаными куртками или пальто. Берет идеально подойдет к любым образам: будничным, праздничным или деловым.

Бейсболка

Казалось бы, что кепка – это летний головной убор, впрочем модницы активно добавляют ее к своим образам в осеннюю пору. Бейсболка прекрасно стилизуется со спортивными костюмами и бомберами, а также с высокими сапогами на каблуках и пальто. Все зависит от того, как именно вы хотите ее застилизовать.

Шапка бини

Уже когда на улице будет по-настоящему холодно, то стоит добавить в гардероб теплую шапку. В ноябре в нашем гардеробе уже появляются теплые куртки или короткие дубленки, которые хорошо сочетаются с этой шапкой. Мировые же модницы на своих примерах показывают, как бини хорошо смотрится с пальто или косухами.

Если же вам хочется расширить диапазон головных уборов, то выбирайте для себя кепи, шляпы или панамы, которые до сих пор не теряют своей популярности. Они аналогично всем вышеперечисленным головных уборов удачно сочетаются с любым нарядом и верхней одеждой.