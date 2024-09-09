Традиционно невеста покупает на свою свадьбу новое платье, учитывая сезон, трендовость и актуальность, пишет Lady 24. Впрочем, многие женщины после свадьбы не хотят держать платье в шкафу, чтобы оно пылилось, поэтому сдают его в комиссионный магазин или продают на различных сайтах.

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Иногда цена на свадебное платье может соблазнить, однако здесь следует понимать, что старое платье потому и стоит дешево, потому что уже не является актуальным. Но даже несмотря на это, в магазинах все еще можно найти новые платья, которые уже давно стали антитрендами. О них рассказываем далее в материале.

Многоярусный низ

Ранее в моде были платья с заниженной талией и многоярусным низом, однако любой стилист вам скажет, что такое платье только нарушает пропорции тела. Лучше такие платья не выбирать, потому что они не помогут вытянуть силуэт. Многоярусная юбка уже давно не в моде, поэтому такие платья надо обходить.



Антитрендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Рыбий хвост

Более 10 лет назад был бешеный спрос на свадебные платья в виде рыбьего хвоста. Тогда от них сходили с ума все невесты, а каждый бренд не мог пройти мимо, чтобы не создать свое уникальное платье. В современном мире такие платья являются абсолютным антитрендом.



Свадебные платья, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Объемная юбка

Каждая невеста хочет иметь в день своей свадьбы безупречный вид и выбрать для себя самое пышное платье. Нельзя громко заявлять, что свадебные платья с объемными юбками уже неактуальны, дело в том, что они сейчас не совсем актуальны, поэтому девушки выбирают для себя более сдержанные платья.



Антитрендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Рукава-фонарики

Мода на блузы или платья с фонариками прошла уже давно. Это же касается и свадебных платьев. Забудьте о платьях с объемными рукавами, потому что они только исказят образ и привлекут к себе слишком много внимания.



Свадебные платья, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Рукав ¾

Стилисты говорят, что такие свадебные платья способны испортить образ, потому что визуально сделают руки толстыми. Лучше выбрать длинные рукава или вообще без них. В любом свадебном магазине вы найдете огромный спектр таких платьев.



Антитрендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Что касается трендовых свадебных платьев на 2024 год, то в своих новых коллекциях бренды включают драпировки, бахрому, пайетки, банты, а также различные длины платьев, включая мини и традиционные длинные модели.