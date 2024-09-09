В любом магазине вы найдете множество различных кроев и оттенков денима и широкий ассортимент размеров и посадок. Классические джинсы всегда будут актуальными, но не забывайте о винтажном дениме, который имеет свой уникальный шарм и особый вид.

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Стилисты дали хороший совет, как выбрать для себя идеальные джинсы. В примерочную надо взять несколько пар сменной обуви. Это могут быть туфли на низком каблуке, кроссовки, ботинки или лоферы. Таким образом вы увидите, как выглядят джинсы с разной обувью и поймете, какой фасон идеально подходит именно вам.

В подборке собраны самые популярные джинсы 2024 года, поэтому выбирайте то, что больше всего подойдет вам. И не в последнюю очередь обращайте внимание на наряд, который у вас есть, чтобы понимать, с чем именно их будет лучше всего носить.

Широкие джинсы

Выбирайте для себя не просто широкие джинсы, а с перекрестной застежкой. Она может казаться неудобной, но на самом деле является достаточно плотной и будет хорошо сохранять форму. Такая застежка на джинсах выглядит довольно интересно и придаст вашему образу крутого акцента.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue

Мешковатые джинсы

Иногда мешковатые джинсы могут быть слишком объемными, поэтому советуем выбирать прямой крой, который имеет приятный и опрятный вид. Они могут быть на средней или высокой посадке. Их огромный плюс в том, что они прекрасно сохраняют форму в области бедер, несмотря на то, что остаются свободными по всей длине.



Стильные джинсы 2024 года / Фото Vogue

Джинсы прямого кроя на высокой посадке

Такие джинсы покорят сердце каждой девушки. Они идеально садятся по фигуре и не сковывают движений. Эти джинсы являются свободными, хоть и верхняя часть брюк сужена, а у икр уже расслабленная.



Модные джинсы 2024 года / Фото Vogue

Джинсы с подворотами

Этот фасон джинсов все чаще встречается в образах известных модниц. Подвороты на низу добавляют изюминки. Их можно носить с кроссовками, балетками, лоферами или сапогами.



Актуальные джинсы 2024 года / Фото Vogue

Джинсы карго

Карго пришли к нам из нулевых еще в прошлом сезоне. Сначала мода взорвалась на брюки с большими карманами, а уже потом дизайнеры создали карго из денима. С такими джинсами можно создать множество кэжуальных образов.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue

С наступлением холодного периода все эти джинсы идеально сочетаются с тренчами, кожаными черными куртками или винтажными серыми моделями. Денимовые брюки идеально сочетаются с бомберами и пальто в длине макси, поэтому выбирайте свою модель и миксуйте с разнообразным нарядом.