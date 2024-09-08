Девушкам стоит выбирать на осень пальто чуть ниже колен, однако все чаще можно увидеть моду на пальто длин макси, которые идеально вписываются под любой наряд, пишет Lady 24.

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Трендовые пальто на осень 2024

Чтобы понять, какое же пальто для вас будет удобным и комфортным – воспользуйтесь принципом многослойности. Перед покупкой в магазине примерьте пальто с объемным свитером или с лонгсливом и жакетом. Важно, чтобы пальто было хотя бы на размер больше. Это позволит вам чувствовать себя свободно и не скованно в своих руках.

Перед покупкой пальто надо изучить свой гардероб и продумать образы, которые будете создавать именно с этим пальто. На осень лучше всего подходят пальто черного цвета в длине макси. Это очень популярная модель уже несколько сезонов, которая до сих пор не сходит с модных радаров.

Но кроме базового черного пальто, советуем обращать внимание на молочные оттенки, серое пальто, песочное или коричневое. Это топовые цвета, которые никогда не выйдут из моды и всегда будут актуальными.

Если хотите отойти от однотонных цветов, то выбирайте для себя клетчатые пальто или в принт елка. Обратите внимание, что качественное пальто стоит довольно недешево, поэтому к покупке надо подойти сознательно. Среди трендовых фасонов выбирайте между пальто на пуговицах или с поясом. Оба варианта являются актуальными.

Пальто прекрасно сочетается с трикотажем, кожей, платьями, джинсами, брюками палаццо, лосинами, рубашками, свитерами или лонгсливами. Что касается обуви, то можете выбирать лоферы, ботинки или сапоги на каблуках.

Не забывайте осенью о головных уборах. С пальто хорошо сочетается берет, кепи, бейсболка, шляпа и шапка бини. Какие же украинские бренды создают качественные пальто? Чтобы приобрести универсальную базу на осень советуем обратить внимание на бренды Coosh, Cher'17, Fashionista, СИСИ СОСО, BAZHANE, Wonder.