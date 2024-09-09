Традиційно наречена купує на своє весілля нову сукню, враховуючи сезон, трендовість та актуальність, пише Lady 24. Втім багато жінок після весілля не хочуть тримати плаття в шафі, щоб воно припадало пилюкою, тож здають його в комісійний магазин або продають на різноманітних сайтах.

Читайте також Наймодніші джинси 2024 року: які фасони мають бути в нашому гардеробі

Часом ціна на весільну сукню може спокусити, однак тут варто розуміти, що старе плаття тому й коштує дешево, бо вже не є актуальним. Та навіть попри це, в магазинах все ще можна знайти нові сукні, які вже давно стали антитрендами. Про них розповідаємо далі в матеріалі.

Багатоярусний низ

Раніше в моді були плаття із заниженою талією та багатоярусним низом, однак будь-який стиліст вам скаже, що така сукня лише порушує пропорції тіла. Краще такі сукні не обирати, бо вони не допоможуть витягнути силует. Багатоярусна спідниця вже давно не в моді, тому такі сукні треба оминати.



Антитрендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Риб’ячий хвіст

Понад 10 років тому був шалений попит на весільні сукні у вигляді риб’ячого хвоста. Тоді від них шаленіли всі наречені, а кожен бренд не міг пройти повз, аби не створити своє унікальне плаття. У сучасному світі такі сукні є абсолютним антитрендом.



Весільні сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Об’ємна спідниця

Кожна наречена хоче мати в день свого весілля бездоганний вигляд та обрати для себе найпишнішу сукню. Не можна гучно заявляти, що весільні плаття з об’ємними спідницями вже неактуальні, річ у тому, що вони зараз не зовсім на часі, тож дівчата обирають для себе більш стримані плаття.



Антитрендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Рукави-ліхтарики

Мода на блузи чи сукні з ліхтариками минула вже давно. Це ж стосується і весільних суконь. Забудьте про плаття з об’ємними рукавами, бо вони лише спотворять образ та привернуть до себе занадто багато уваги.



Весільні сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Рукав ¾

Стилісти кажуть, що такі весільні плаття здатні зіпсувати образу, бо візуально зроблять руки товстими. Краще обрати довгі рукави або ж взагалі без них. У будь-якому весільному магазині ви знайдете величезний спектр таких суконь.



Антитрендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Що ж до трендових весільних суконь на 2024 рік, то у своїх нових колекціях бренди включають драпірування, бахрому, лелітки, банти, а також різноманітні довжини суконь, включаючи міні та традиційні довгі моделі.