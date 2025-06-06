У сукні помсти: Дакота Джонсон вийшла у світ після розставання з Крісом Мартіном

Відома акторка Дакота Джонсон здійснила світський вихід в рамках промоушену нового фільму "Матеріалісти". Новоспечена холостячка вразила появою в напівпрозорій сукні.

Нещодавно ЗМІ сколихнула новина про те, що Дакота Джонсон розійшлася з Крісом Мартіном, пише 24 Канал. Пара була разом з 2017 року, втім їхні стосунки дали тріщину.

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Тепер зірка фільму "50 відтінків сірого" й соліст гурту Coldplay – більше не пара. Інсайдери зазначають, що обоє розірвали стосунки вже остаточно. Та попри розрив, Дакота Джонсон змушена приділяти час роботі, оскільки у прокат виходить фільм з її участю "Матеріалісти".

Нещодавно на вечірнє шоу зірка вперше після розставання вийшла у світ у доволі провокативному образі.

Образ Дакоти Джонсон

Дакота одягнула прозору сукню з чорного матеріалу в сіточку на довгий рукав. Плаття повністю просвічується, тому під низ зірка приміряла бордовий топ й бордову спідню білизну.

Плаття мало цікавий крій, оскільки низ був створений у формі плаття-рибки з плісируваням, а верх сукні мав цікаве перехрещення в зоні декольте.

Свій аутфіт зірка доповнила чорними туфлями на підборах, коричневою сумкою, золотими сережками та чорними сонцезахисними окулярами у формі котячого ока. Знаменитість посміхалася на камеру, та за словами інсайдерів, вона досить складно переносить розставання з коханим.



Ефектний вихід Дакоти Джонсон / Фото Getty Images

У мережі фанати зазначають, що Дакота одягнула "сукню помсти", яку у свій час одягнула принцеса Діана на світський захід, після публічної заяви на той час принца Чарльза про зраду. Відомо, що між парою стали розбіжності, оскільки Дакота думає про материнство, а от Кріс більше не хоче мати нащадків.