Як одягнутися на фотосесію з сакурами: образ показує Даша Квіткова в Кіото

Інфлюенсерка Даша Квіткова поїхала в нову подорож. Вже кілька днів білявка відпочиває у Японії й ділиться зі своїми підписниками цікавим контентом. У Кіото розпочався сезон цвітіння сакур, тож блогерка не лише зробила ефектну фотосесію, але й продемонструвала на собі ефектний образ.

Даша Квіткова любить стильно одягатися й всіляко це демонструє у своєму профілі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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Інфлюенсерка постійно дивує бездоганними образами, тож для поїздки в Японію склала капсульний гардероб, який ідеально пасує до стилю країни й чудово відображає її стиль.

Даша Квіткова у Японії

На фотосесію до сакур Даша Квіткова вирішила одягнути темно-синю футболку, яку вдало поєднала зі штанами палаццо у лимонному відтінку. Зверху модниця одягнула біле пальто, доповнивши свій образ за допомогою чорних лоферів.

Цікавою родзинкою в образі Квіткової стала шовкова хустка, яку вона пов’язала на штанах. Для створення елегантного вайбу, білявка зачесала волосся у хвіст, зробила косу й доповнила її білою об’ємною гумкою.

Завершальним штрихом японського образу стала сумка чорного кольору від Hermes, золоті прикраси та сонцезахисні окуляри з черепаховою оправою.

Красивий образ Даші Квіткової бездоганно вписується в спокійне місце із сакурами в Кіото.



Стильний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Стильний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Інфлюенсерка продемонструвала на собі досить красиві штани палаццо, які досі не втрачають популярності. Штани залишаються актуальними завдяки своїй універсальності та здатності створювати стильні образи з мінімальними зусиллями. Більше про те, з чим носити штани палаццо цієї весни – читайте в нашому матеріалі.