Відома інфлюенсерка постійно вражає мережу цікавими образами, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Розі Гантінтон-Вайтлі. Модель є іконою стилю, тож її образами надихаються мільйони жінок зі всього світу.

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Красуня обожнює базовий образ та класичні кольори, тому часто демонструє на собі звичні речі, які можна легко повторити. Цього разу вона приміряла спідницю, яка здатна стати головною родзинкою в образі.

Красивий образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменитість вирішила показати на власному прикладі, як вдало поєднати чорний лонгслів зі спідницею так, щоб це не виглядало нудно. Розі одягнула гольф з тонкої тканини та довершила його спідницею з корсетним поясом та складками-фаудами,

Цей фасон був натхненний вікторіанською модою та готичним стилем, оскільки акцентує на талії й надає аутфіту драматичного об’єму.

До слова! Блондинкам слід уникати нюдових, неонових та яскраво-помаранчевих відтінків через їх невдале поєднання зі світлим кольором волосся. Які кольори їм найбільше пасують – читайте у нашій статті.

Урізноманітнити look Розі вирішила завдяки вишуканим сережкам у вінтажному стилі та об’ємним золотим браслетом. Волосся модель зачесала в пучок й доповнила образ чорною сумкою та звичним для себе мінімалістичним макіяжем, який підкреслював її красу.



Модний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Манекенниця є пристрасною прихильницею класичного вбрання в нейтральних кольорах, тож на власному прикладі показала, як можна стилізувати чорний верх та низ. Замість цієї спідниці можна підібрати для себе шкіряний низ чи шовкову спідницю в довжині максі.

Розі обожнює практичні та комфортні речі, тому в її інстаграмі можна знайти безліч варіантів з образами для натхнення.