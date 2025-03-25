Це і не дивно, адже Паркер і в реальному житті одягається дуже схоже на легендарну Керрі Бредшоу. Здається, що образи цієї персонажки були списані з гардероба акторки, пише 24 Канал.

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Який одяг обирає Сара Джесіка Паркер

Однією з характерних рис стилю Паркер є багатошаровість. Акторка майстерно поєднує різні тканини та текстури, створюючи абсолютно нове бачення звичайних речей.

Не можна не сказати і про любов Паркер до масивних аксесуарів, що роблять цікавим будь-який образ. Зокрема, акторка часто обирає цікаві яскраві сумки.

Навіть доволі нейтральний образ Паркер розбавляє акцентною сумочкою. Варто відзначити і вміння акторки поєднувати та підбирати кольори.

Взуття – це окрема важлива частина гардероба Паркер. Акторку можна дуже часто побачити на підборах. При цьому, це взуття найчастіше акцентне і декороване різноманітними елементами.

Стиль Паркер не можна характеризувати одним словом. Акторка вдягається "за настроєм", змінюючи свої образи, залежно від події.

Цікаво! Сару Джесіку Паркер неодноразово критикували за рішення старіти природно. Проте, акторка у майже 60 не зважає на ці коментарі. Вона насолоджується своїм віком, продовжує слідкувати за модними тенденціями та з радістю бере участь у нових проєктах.