Аби привітати з такою чудесною подією як народження дитини, потрібно підібрати правильні слова, які не тільки підкреслять вашу радість, а і підбадьорять батьків у цей момент, пише 24 Канал.

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Варіанти привітань з народженням дитини

Вітаємо з народженням малюка! Бажаємо вам безмежної радості, здоров'я і сил у цей чудовий, але такий відповідальний період вашого життя. Нехай ваша дитинка росте здоровою, щасливою і розумною. Батьківство – це великий дар, і ми впевнені, що ви будете чудовими батьками. Хай кожен день приносить вам нові миті радості та незабутніх емоцій!

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Вітаємо вас із цією неймовірною подією! Народження дитини – це справжнє чудо, і ми раді за вас. Бажаємо вашій малечі рости здоровою та щасливою, а вам – терпіння і тепла в серцях. Нехай цей новий етап у вашому житті принесе тільки радість і гармонію. Міцного здоров'я вам усім та благополуччя в родині!

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Вітаємо з народженням вашого маленького дива! Нехай цей новий член вашої родини принесе тільки радість і щастя. Бажаємо вам терпіння, удачі і гармонії в родині. Хай малюк розцвітає і дарує вам безмежну любов!

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Як привітати з народженням донечки / Фото Pinterest

Вітаємо вас із народженням вашої маленької зірочки! Нехай кожен день буде сповнений радістю, а ваша дитина дарує вам тільки позитивні емоції. Бажаємо здоров'я, удачі та багато щасливих моментів разом із вашим малюком. Батьківство – це велика відповідальність, але ми впевнені, що вам це під силу. Щасливого батьківства і благополуччя!

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Вітаємо з народженням вашого чудового малюка! Це найкращий момент у житті, і ми раді, що ви стали батьками. Бажаємо вам, щоб ваша дитина росла здоровою, щасливою та оточеною любов'ю. Нехай в вашій родині панує тільки радість і гармонія!

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Вітаємо з чудовою подією! Бажаємо вам здоров'я, удачі і тепла в кожному дні, проведеному з вашим малюком. Нехай ваше життя буде наповнене радістю, а дитина дарує вам тільки найкраще! Будьте щасливі разом!

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Вітаємо з народженням малюка! Нехай цей маленький янгол наповнить ваш дім світлом і радістю. Бажаємо вам багато сил і терпіння. Нехай малюк росте здоровим, а ваше серце розцвітає від любові до нього!

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Як привітати з народженням сина / Фото Pinterest

Вітаємо з народженням малюка! Бажаємо вам здоров'я, удачі і тепла на кожному кроці. Нехай малюк дарує вам тільки радісні миті, а ви будете найбільше щасливими батьками на світі. З найкращими побажаннями!

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Вітаємо з цією чудовою подією! Нехай народження вашого малюка стане початком нового щасливого етапу в житті. Бажаємо вам здоров'я, удачі і тепла в родині. Хай малюк росте веселим, розумним і люблячим! Ми впевнені, що ви будете чудовими батьками!

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Щиро вітаємо з народженням вашого маленького дива! Нехай ваш малюк принесе в дім безмежне щастя і любов, а вам дарує лише радість і гордість. Бажаємо вам терпіння, удачі та здоров'я, щоб кожен день був наповнений теплом і ніжністю. Нехай ваша родина буде завжди в оточенні добра і підтримки. З найкращими побажаннями для вашої чудової родини!