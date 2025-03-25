Это и не удивительно, ведь Паркер и в реальной жизни одевается очень похоже на легендарную Кэрри Брэдшоу. Кажется, что образы этой персонажки были списаны из гардероба актрисы, пишет 24 Канал.

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Какую одежду выбирает Сара Джессика Паркер

Одной из характерных черт стиля Паркер является многослойность. Актриса мастерски сочетает различные ткани и текстуры, создавая совершенно новое видение обычных вещей.

Нельзя не сказать и о любви Паркер к массивным аксессуарам, которые делают интересным любой образ. В частности, актриса часто выбирает интересные яркие сумки.

Даже довольно нейтральный образ Паркер разбавляет акцентной сумочкой. Стоит отметить и умение актрисы сочетать и подбирать цвета.

Обувь – это отдельная важная часть гардероба Паркер. Актрису можно очень часто увидеть на каблуках. При этом, эта обувь чаще всего акцентная и декорированная разнообразными элементами.

Стиль Паркер нельзя характеризовать одним словом. Актриса одевается "по настроению", меняя свои образы, в зависимости от события.

Интересно! Сару Джессику Паркер неоднократно критиковали за решение стареть естественно. Однако, актриса в почти 60 не обращает внимания на эти комментарии. Она наслаждается своим возрастом, продолжает следить за модными тенденциями и с радостью участвует в новых проектах.