Яку сукню одягнути 60-річним жінкам: ідеальний образ показала Демі Мур

Тепер сучасні жінки у 60 років виглядають доволі красиво, обираючи для себе стильні та сучасні речі. Натхненням для таких жінок часто слугують відомі зірки. Демі Мур – одна з відомих акторок, яка постійно демонструє бездоганні образи.

Знаменитість постійно дбає за своїм зовнішнім виглядом та знає, як правильно підібране вбрання здатне омолодити на кілька років, пише 24 Канал з посиланням на Just Jared.

Демі Мур вчить, як можна ефектно виглядати після 60 років завдяки стилізації вбрання. А ще вона демонструє, що не обов’язково робити короткі стрижки. Довге волосся навіть у зрілому віці може виглядати вишукано, якщо за ним правильно доглядати.

Яку сукню одягнути у 60 років?

62-річна акторка відвідала показ нового серіалу "Лендмен" у Нью-Йорку. На червону доріжку Демі Мур вийшла зі своїм улюбленим песиком чіхуахуа. Знаменитість одягнула різнокольорову твідову сукню на короткий рукав.

Таке плаття ідеально підходить для старших жінок, оскільки вдало корегує фігуру. Воно хоч і мінімалістичне, але має стриманий та розкішний вигляд. Щільний твід маскує дрібні недоліки, тому здатен приховати невеличкий живіт.

Низ образу акторка довершила чорними шкіряними чоботами до колін. Коротка довжина сукні в поєднанні з високими чобітьми робить ноги візуально довшими. Обране взуття Демі Мур – ключовий тренд сезону. Таке взуття знову зараз актуальне й добре стилізується з сукнями, спідницями та пальтами.



Стильний образ Демі Мур / Фото Getty Images

Для осінньо-зимового сезону актуальні трикотажні сукні, сукні-жакети та еластичні сукні максі, пише Cosmopolitan. Трикотажні сукні поєднуються з жакетами, сукні-жакети — з пальто чи дублянками, а еластичні максі — для святкових заходів.

Окрім трикотажних суконь, цієї осені в моді ще атласні, шкіряні, картаті та драпіровані плаття. Плаття зі штучної шкіри представили майже всі дизайнери відомих нам брендів, тому воно знову стає актуальним. У моді довжина міні та A-подібні вирізи.

Як виглядали останні виходи Демі Мур?