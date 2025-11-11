Какое платье надеть 60-летним женщинам: идеальный образ показала Деми Мур
- Деми Мур на показе сериала "Лендмен" в Нью-Йорке надела разноцветное твидовое платье с коротким рукавом, которое удачно корректирует фигуру.
- Свой образ она дополнила черными кожаными сапогами до колен, что является актуальным трендом сезона и делает ноги визуально длиннее.
Теперь современные женщины в 60 лет выглядят довольно красиво, выбирая для себя стильные и современные вещи. Вдохновением для таких женщин часто служат известные звезды. Деми Мур – одна из известных актрис, которая постоянно демонстрирует безупречные образы.
Знаменитость постоянно заботится за своим внешним видом и знает, как правильно подобранный наряд способен омолодить на несколько лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Just Jared.
Деми Мур учит, как можно эффектно выглядеть после 60 лет благодаря стилизации нарядов. А еще она демонстрирует, что не обязательно делать короткие стрижки. Длинные волосы даже в зрелом возрасте могут выглядеть изысканно, если за ними правильно ухаживать.
Какое платье надеть в 60 лет?
62-летняя актриса посетила показ нового сериала "Лэндмен" в Нью-Йорке. На красную дорожку Деми Мур вышла со своим любимым песиком чихуахуа. Знаменитость надела разноцветное твидовое платье с коротким рукавом.
Такое платье идеально подходит для старших женщин, поскольку удачно корректирует фигуру. Оно хоть и минималистичное, но имеет сдержанный и роскошный вид. Плотный твид маскирует мелкие недостатки, поэтому способен скрыть небольшой живот.
Низ образа актриса довершила черными кожаными сапогами до колен. Короткая длина платья в сочетании с высокими сапогами делает ноги визуально длиннее. Выбранная обувь Деми Мур – ключевой тренд сезона. Такая обувь снова сейчас актуальна и хорошо стилизуется с платьями, юбками и пальто.
Стильный образ Деми Мур / Фото Getty Images
Для осенне-зимнего сезона актуальны трикотажные платья, платья-жакеты и эластичные платья макси, пишет Cosmopolitan. Трикотажные платья сочетаются с жакетами, платья-жакеты - с пальто или дубленками, а эластичные макси - для праздничных мероприятий.
Кроме трикотажных платьев, этой осенью в моде еще атласные, кожаные, клетчатые и драпированные платья. Платья из искусственной кожи представили почти все дизайнеры известных нам брендов, поэтому оно снова становится актуальным. В моде длина мини и A-образные вырезы.
Как выглядели последние выходы Деми Мур?
Деми Мур выбрала белоснежную рубашку с черными брюками и серым кардиганом на пуговицах для светского выхода.
Актриса появилась на фестивале в Нью-Йорке в изумрудном костюме от Saint Laurent, дополнив образ черными сапогами на платформе.