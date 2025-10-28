Королева стилю: Демі Мур показала, як розкішно виглядати після 60 років

Акторка Демі Мур обожнює стильні та красиві речі, тож залюбки приміряє на собі всі трендові та актуальні новинки. Нещодавно знаменитість вийшла у світ в костюмі, в якому мала дивовижний вигляд.

Демі Мур своїми образами вчить жінок після 60 років, як залишатися модною та завжди ефектно виглядати, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки. Зі знаменитістю вже тривалий час працює зірковий стиліст, який старається над тим, щоб кожен образ Демі був неперевершеним.

Як виглядав новий образ Демі Мур?

Акторка відвідала фестиваль у Нью-Йорку, яке проводить видання The New Yorker. На захід зірка одягнула костюм смарагдового кольору від бренду Saint Laurent. Він складався з подовженого жакета та поясу на талії і штанів.

Під блейзер акторка одягнула блузу з оборками темно-зеленого кольору. Оксамитовий матеріал ідеально вписався в осінню естетику та стиль Демі Мур.

Знаменитість любить високі підбори, тож доповнила костюм чорними чоботами на масивній платформі та класичною шкіряною сумкою. Як завжди, Демі Мур розпустила волосся, зробила ефектний макіяж та довершила аутфіт окулярами з чорною оправою.



Модний образ Демі Мур / Фото Getty Images

